Джейхун Байрамов: открытие Зангезурского коридора укрепит сотрудничество стран региона
Создание на Южном Кавказе новых коммуникационных и транспортных коридоров, включая Зангезурский коридор, еще больше упрочит сотрудничество и поможет росту товарооборота. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на восьмом заседании Совета глав МИД стран-участниц Тюркского совета в Стамбуле.
Он обратил внимание, что совместное заявление лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября прошлого года было усилено трехсторонним заявлением от 11 января текущего года, в котором идет речь об открытии коммуникаций.
На сегодняшний день ведется работа по конкретным направлениям для открытия транспортных коммуникаций, указал Байрамов.
"Транспортные, коммуникационные, инфраструктурные проекты отвечают интересам каждой из их стран-участниц. Уверен, что это внесет вклад в мир, безопасность и развитие в регионе и создаст дополнительные возможности для всего тюркского мира, а также для других стран", - отметил дипломат, выразив надежду, что государства-партнеры также используют открывающиеся возможности.