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Собянин призвал москвичей соблюдать масочный режим

Собянин призвал москвичей соблюдать масочный режим

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к гостям и жителям столицы с просьбой соблюдать масочный режим и выбирать бесконтактную оплату проезда, например, через систему Face Pay.

"Прошу вас соблюдать масочный режим. Это простой способ уберечь себя и не заразить других. По возможности выбирайте бесконтактную оплату проезда, например, через систему Face Pay", - сказал он.

Градоначальник напомнил, что на 12 станциях и пересадочных узлах можно пройти экспресс-тест на ковид.

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