Полицейские нашли автора возбуждающего ненависть комментария в Карачаево-Черкесии

Автора негативного комментария, который мог быть направлен на возбуждение ненависти, выявили в Карачаево-Черкесии. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по КЧР.

В нем говорится, что десятого ноября сотрудники республиканского Центра противодействия экстремизму совместно с сотрудниками УФСБ по региону в одной из социальных сетей обнаружили негативный комментарий, оставленный к публикации по факту вооруженного нападения на сотрудников уголовных розыска ОМВД по Карачаевскому району.

"В нем могут содержаться высказывания направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе", - уточнили в полиции.

Вскоре правоохранители установили личность автора комментария, которым оказался ранее судимый 23-летний житель микрорайона Московский. Зная наверняка, что социальная сеть - это публичное информационное пространство, он все равно написал данный комментарий.

По факту выносится процессуальное решение.