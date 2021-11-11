Как вооружен Каспий

В течение последних лет российские дипломаты не раз выражали надежду на то, что Тегеран в ближайшее время ратифицирует Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которая была подписана 12 августа 2018 года в Актау по итогам V Каспийского саммита. Документ вступит в силу после ратификации подписавшими его странами. Речь идет о России, Азербайджане, Иране, Казахстане и Туркменистане. На данный момент это сделали все, кроме Ирана.

Согласно документу, деятельность сторон на Каспийском море должна осуществляться на основе почти двух десятков принципов, часть из которых касается обеспечения стабильного баланса вооружений сторон на Каспии. Речь идет об

- осуществлении военного строительства в пределах разумной достаточности с учетом интересов всех сторон;

-ненанесении ущерба безопасности друг друга;

- соблюдении согласованных мер доверия в сфере военной деятельности в духе предсказуемости и транспарентности;

- отсутствии на Каспии вооруженных сил, не принадлежащих сторонам;

- непредоставлении какой-либо стороной своей территории другим государствам для совершения агрессии и других военных действий против любой из сторон.

О том, как сейчас обстоят дела у сторон в военной сфере на Каспии, рассказывает Business Insider.

Россия продолжает развивать свой Каспийский флот. В октябре 2015 года страна продемонстрировала серьезные новые возможности, когда с военных кораблей были запущены 26 крылатых ракет ”Калибр” по 11 целям в Сирии на расстоянии более 1600 километров. В следующем месяце в том же направлении было выпущено еще больше ракет.

Другие прикаспийские государства ранее в основном оставались тени российской флотилии, но в последние годы они начали модернизировать собственные военно-морские силы.

Азербайджан, благодаря нефтяным доходам, увеличил количество судов, как военно-морских, так и береговой охраны, до 30 единиц. Большинство из них - патрульные корабли, но есть и относительно современные и технически совершенные суда, построенные израильскими и турецкими компаниями.

Туркменистан, в свою очередь, пользуясь связями с Турцией, также приобрел ряд турецких судов: 10 патрульных кораблей класса ”Серхет” (на базе кораблей класса ”Тузла”). В августе был спущен на воду первый корвет отечественного производства.

Иранское присутствие в Каспийском море было исторически ограниченным. Тегеран контролирует один из самых глубоких участков (средняя глубина на котором достигает 1024 метров), поэтому морская добыча затруднена. Иранский флот в основном представлен в Персидском заливе. Но Тегеран не забывает наращивать каспийские мощности. В 2003 году страна построила первое судно для каспийского бассейна - IRIS Paykan, быстроходный ударный катер класса Sina. В 2015 году на воду было спущен IRIS Damavand, второй по величине фрегат класса Mowj, самый современный из всех иранских судов. IRIS Damavand затонул в результате крушения в 2018 году, но впоследствии был восстановлен. Иран продолжает активную деятельность в Каспийском море, проводя регулярные маневры.

Казахстан, не унаследовавший ни одного судна после распада Советского Союза, создал флот из 12 кораблей, включая ракетные катера собственного производства. Казахстан также проводит военные учения в своих водах.

Российская Каспийская флотилия по-прежнему основная военно-морская сила в регионе, хотя другие прикаспийские государства значительно укрепили свой потенциал за прошедшие 30 лет. Большинство азербайджанских, казахских и туркменских военных кораблей - это небольшие суда, в частности патрульные корабли, ракетные и быстроходные ударные катера. В Каспийской флотилии они тоже есть наряду с большими кораблями, самые главные из которых два фрегата класса ”Гепард” и 6 корветов класса ”Буян”. Эти корабли меньше, чем эсминцы и крейсеры других российских флотов, но как продемонстрировали ракетные удары по Сирии, совершенные в 2015 году, вооружены они не менее эффективно, что делает их куда более боеспособными по сравнению с военно-морскими силами соседних государств.

”Россия оборудует свои небольшие суда ракетами дальнего радиуса действия и противокорабельными ракетами. На самом деле, Каспийская флотилия куда сильнее, чем кажется”, - считает Джеффри Эдмондс, исследователь и эксперт по России из аналитического центра CNA. Каспийская флотилия входит в состав мощного Южного военного округа России, одного из крупнейших и важнейших административных единиц вооруженных сил страны. Поэтому, оценивая ее боевую мощь, не стоит забывать о других военных активах в регионе, в частности, авиации и береговой обороне.

”Нельзя рассматривать российские ВМС или, например, Каспийскую флотилию, в отрыве от других военных активов страны. Если бы в Каспийском регионе начался конфликт, была бы задействована вся мощь российских ВС”, - говорит Эдмондс. Каспийская флотилия в любой момент может быть усилена кораблями Черноморского флота через Волго-Донской канал и даже средствами Балтийского флота через гораздо более длинный Волго-Балтийский водный путь. ”Российские военные демонстрируют полнейшую взаимосвязанность. Их военные возможности соответствуют или превосходят силы потенциальных соперников”, - добавляет эксперт.

Военно-морская активность в Каспийском регионе, скорее всего, будет расти по мере открытия новых нефтяных месторождений и усилия военно-морских сил прибрежных государств, пишет Business Insider.