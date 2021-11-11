Главная » Новости
Азербайджан Иран

Махачкала и Сочи стали кулинарными столицами России

Махачкала и Сочи стали кулинарными столицами России

Компания SWiP выбрала Сочи и Махачкалу столицами общественного питания, сообщает пресс-служба компании.

По результатам проведенного исследования, Сочи и Махачкала заняли первое и второе места в рейтинге столиц общепита соответственно, а тройку лидеров замкнул Калининград.

Одним из основных показателей списка является число кафе и ресторанов на тысячу жителей. Для Махачкалы этот показатель составил 3,8 заведений. 
По мнению компании, высокая позиция Махачкалы объясняется местными традициями и популярностью питания вне дома. Помимо этого, здесь меньше представлена иностранная кухня. 

Стоит отметить, что в рамках исследования было охвачено 50 крупнейших городов России. 

"Количество заведений достигло определенного потолка, связанного с общим уровнем благосостояния населения. Уже не идет борьба за нового клиента, а идут попытки удержать существующую аудиторию заведения через новые технологические сервисы. Если ранее это был удел только сетевых заведений, то сейчас перешло и на уровень малого бизнеса", – приводит пресс-служба слова сооснователя SWiP Ксении Константиновой.
 

760 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!