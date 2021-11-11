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QR-коды станут обязательными в магазинах и на транспорте в России

QR-коды станут обязательными в магазинах и на транспорте в России

Оперативный штаб по борьбе с Covid-19 занимается разработкой с профильными ведомствами законопроектов об обязательных QR-кодах при посещении кафе и магазинов, а также при поездках в транспорте. Об этом сообщили в оперштабе.

"Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно", - цитирует представителя структуры ТАСС.

Ранее сегодня о новых мерах сообщило, ссылаясь на источник в правительстве, РБК, по его данным, QR-карантин будет действовать до июня следующего года.

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