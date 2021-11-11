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Саакашвили несли на руках по тюремной больнице (ВИДЕО)

скриншот видео МВД Грузии
скриншот видео МВД Грузии

Министерство юстиции Грузии опубликовало видео перевода экс-президента Михаила Саакашвили в Глданскую тюрьму.

Судя по ролику, оппозиционер отказался идти в больницу самостоятельно, и правоохранителям пришлось буквально нести его на руках до палаты, где он сбросил на пол медицинское оборудование и ударил по лицу одного из сотрудников учреждения.

Глава Минюста Рати Брегадзе прокомментировал эти кадры, заявив, что, судя по ним, Саакашвили находится в "отменной физической форме", передает Sputnik Грузия.

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