Саакашвили несли на руках по тюремной больнице (ВИДЕО)

Министерство юстиции Грузии опубликовало видео перевода экс-президента Михаила Саакашвили в Глданскую тюрьму.

Судя по ролику, оппозиционер отказался идти в больницу самостоятельно, и правоохранителям пришлось буквально нести его на руках до палаты, где он сбросил на пол медицинское оборудование и ударил по лицу одного из сотрудников учреждения.

Глава Минюста Рати Брегадзе прокомментировал эти кадры, заявив, что, судя по ним, Саакашвили находится в "отменной физической форме", передает Sputnik Грузия.