Названо число беженцев, стоящих на границе Беларуси и Польши

На белорусско-польской границе находились 1790 беженцев, еще 322 беженца Польша хотела вытеснить в Беларусь. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

"На сегодняшнее утро в лагере находились 1790 человек и 322 - с польской стороны, которых поляки ночью пытались выпихнуть на белорусскую территорию", - сообщает сайт главы государства.

Белорусский лидер отметил, вытеснить беженцев не удается. "Они не хотят оттуда идти. И вот 322 человека сидят там на этой границе. Это ладно, они там разберутся. Но вот эти 1790 человек, которые в основном в лагере в районе "Брузги", - надо подвезти им дрова", - добавил Лукашенко.