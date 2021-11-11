Зачем Байден встречается с «врагами»?

В стратегии национальной безопасности США и обновленной стратегии НАТО Китай и Россия обозначены как главное соперники Вашингтона и военного блока. Это не мешает президенту США Джозефу Байдену планировать встречи с лидерами каждой из этих стран. Каковы реальные мотивы Байдена?

15 ноября президент США Джозеф Байден намерен провести заочный саммит с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом со ссылкой на источник в администрации США сообщает издание Politico. Насколько информация соответствует действительности, сказать трудно, так как недавно Politico распространяло дезинформацию о скоплении российских войск у границы Украины. Принимая во внимание, что Байден с лета собирается встретиться с Си, а тот ему отказывает, скорее всего, в Белом доме реально планируют виртуальный саммит. До этого в СМИ появилось сообщение, что Байден собирается еще раз встретиться с Владимиром Путиным.

Есть ли о чем говорить Байдену с Си Цзиньпином? Такой же вопрос можно было задать и на июньской встрече Байдена с Путиным, ведь у США и с Россией, и с Китаем почти неразрешимые противоречия по целому комплексу вопросов как внешнеполитического и внутриполитического, так и экономического и военного характера.

Если говорить о внутренней политике, то и Россию, и Китай демократы считают авторитарными странами, где подавляются свободна слова и права человека, ограничиваются СМИ и притесняется оппозиция. Байден довольно жестко отреагировал на тюремный срок Алексея Навального, ввел против России санкции. В одном из интервью он согласился тем, что Путину можно назвать "убийцей". Одним из своих первых решений Байден принял резолюцию по уйгурам и ввел санкции против Пекина за их притеснение. Он также критикует Китай из-за ущемления прав жителей Тайваня, Гонконга и Тибета.

Во внешней политике Байдена не устраивает возрождение геополитической мощи России и КНР. Москва мешает "продвижению демократии" в СНГ, она якобы "оккупировала" Южную Осетию, Абхазию, Донбасс и Крым. А Китай, по мнению Байдена, подминает под себя Азиатско-Тихоокеанский регион. К слову, в первые месяцы президентства Байдена Китай заключил сделку со странами АСЕАН - "китайским СНГ", что очень не понравилось США.

В американском отношении к Китаю корень зла лежит в экономической плоскости. У Америки огромный дефицит в торговле с Поднебесной, исчисляемый несколькими сотнями миллиардов долларов. При Дональде Трампе США ввели торговые пошлины против Китая, и они сохранили силу по сей день. Вашингтону не нравятся "нечестные практики" против иностранного бизнеса в Китае, вынуждающего зарубежные компании делиться интеллектуальной собственностью и технологиями.

Отдельным пунктом идут военные споры. США крайне недовольны разработкой Китаем баллистических ракет. Поэтому, даже если Байден и продлил СНВ-3 с Россией, он не хочет реанимировать ДРСМД, потому как КНР все равно останется за его рамками и будет усиливать свой ракетный потенциал. Американские эксперты всерьез обеспокоены модернизацией не только российских стратегических вооружений, включая гиперзвуковые ракеты, но и атомного оружия Китая. США вместе с Японией, Индией, Великобританией и Австралией систематически проводят военные учения у китайских берегов.

Суммируя все эти противоречия, вернемся к главному вопросу: зачем Байдену встреча с Путиным и Си Цзиньпином? Современная мировая система устроена так, что ни одна из сторон не готова на серьезную эскалацию. Китай, США и Россия - три ядерные державы. Чтобы добиваться чего-то, одних угроз и санкций недостаточно. Россия всегда может ответить на выпады НАТО на Украине, а Китай в своем регионе. И чтобы снижать эскалацию, опасную для союзников США в Евразии, Байдену приходиться общаться даже с официальными "врагами".

Кроме того, не будем сбрасывать со счетов старый план американских президентов по натравливанию одного соперника на другого. С Россией пока не получается договориться против Китая, так что теперь наверняка Байден будет зондировать почву в Пекине. Получится ли?