В Черкесске открылись пять детских садов

Пять ясельных корпусов по 80 мест открылись в городе Черкесске Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта "Демография", сообщил глава города Алексей Баскаев.

"Это радостное и долгожданное событие для нашего города. Ясельные корпуса на 80 мест каждый построены на территории детских садов "Аленький цветочек", "Огонек", "Орленок", "Красная шапочка" и "Золушка", - написал он на своей странице в Instagram в четверг.

Далее глава города отметил, что в зданиях созданы все условия для комфортного пребывания и развития малышей.