Дагестанец вошел в книгу рекордов России

Молодой житель села Кироваул Кизилюртовского района Магомедрасул Магомедов, известный своими силовыми способностями, попал в Книгу рекордов России, сообщает пресс-служба Минспорта Дагестана.

Отмечается, что 13-летний Магомедрасул стал рекордсменом в лазании по 9-метровому канату. Он совершил за 5 минут наибольшее количество повторений (7 раз) на высоте более 2 тыс м над уровнем моря. Действие происходило на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии.

Помимо этого, юноша имеет большие успехи и на борцовском ковре. В 2021 году он стал победителем 10 различных турниров, а также выиграл чемпионский пояс популярной лиги Wolnik.