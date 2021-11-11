Песков сказал, когда отменят QR-коды

Полная отмена QR-кодов и других ковидных ограничений возможна только после окончания пандемии, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, уровень коллективного иммунитета не важен.

"Смотрите, отмена ограничений и отмена QR-кодов как таковых определенно может последовать - полная отмена - после того, как пандемия кончится", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

представитель Кремля пояснил, что "сам по себе общественный иммунный порог - это же тоже не константа", так как он должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке за счет постоянной ревакцинации населения.

Он также отметил, что вводить на федеральном уровне новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса пока не планируется.