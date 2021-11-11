Люди бегут из Армении все больше

Согласным открытым статистическим данным, за первые девять месяцев 2021 года из Армении выехало на 103 тыс человек больше, чем въехало. Для Республики Армения с официальным населением в 2,963 млн человек это чрезвычайно тревожный показатель, ведь 103 тыс эмигрантов составляют порядка 3,5% армянских граждан. Иными словами каждый 29-й житель Армении покинул страну с начала года.

Казалось бы, в прошлом году закончилась Карабахская война, а семь месяцев спустя благодаря внеочередным парламентским выборам завершился политический кризис. Начиная с лета, Ереван стал, как минимум, заявлять, что настроен на достижение полноценного мира с Азербайджаном. Почему же эмиграция достигает таких катастрофических для государства масштабов?

Во-первых, необходимо отметить, что часть из 103 тыс – это сепаратисты и незаконные поселенцы, бежавшие в Армению из Карабаха и Зангезура в прошлом году во время и после Отечественной войны Азербайджана. Несмотря на наличие у них армянских паспортов, в Армении для них не нашлось места, поскольку в республике плохо с работой и деньгами даже для местных жителей, и они были вынуждены уехать туда, где работа и деньги еще есть. При этом в статистике они отображаются как эмигрировавшие армянские граждане, без уточнения, что до того они жили на захваченных азербайджанских землях.

Во-вторых, стоит подчеркнуть, что после Карабахской войны у Армении попросту не осталось средств к существованию. Война – это очень дорогое занятие, тем более для небольших и небогатых государств. И так находившаяся в социально-экономическом кризисе республика потратила слишком много финансов на поддержание оккупации земли Азербайджана, в итоге правительству сейчас нечего инвестировать в оживление национальной экономики. Так что вместе с карабахскими армянами республику в течение всего года покидают и жители самой Армении, для которых в республике тоже места сегодня нет.

В-третьих, важно обратить внимание, что власти Армении не отказываются от губительных для страны планов на военный реванш, не хотят закрывать проект карабахского сепаратизма, а наоборот, накачивают зону ответственности российских миротворцев оружием и строят там новые боевые позиции, Ереван ищет спонсоров для перевооружения армянских войск (поскольку своих денег на это у него нет). Из-за этого Армения по-прежнему остается и непривлекательной для иностранных инвестиций, и опасной для проживания. Люди не забыли, как в прошлом году их силой заставляли идти на фронт, и не хотят повторения. Они эмигрируют не только от безденежья, но и от угрозы войны.

Есть и четвертая причина, о ней "Вестник Кавказа" поговорил с оппозиционным политиком, представителем партии "Процветающая Армения" Наирой Зограбян. Экс-парламентарий обратила внимание, что многих вынудили уехать результаты внеочередных выборов в Национальное собрание.

"Результаты выборов не оправдали ожидания очень многих людей, которые ждали смены власти. Эти люди возлагали большие надежды на оппозицию, что та сможет сместить Никола Пашиняна, но что в итоге вышло? Нынешние парламентарии говорили нам, что мы, "Процветающая Армения", не сможем это сделать, а они как более радикальные силы смогут, и потому им надо довериться. Я как политик весной считала, что они могут быть правы, и была одной из тех, кто уговорил Гагика Царукяна согласиться на внеочередные выборы. Но в итоге эти "радикалы" просто взяли свои депутатские мандаты и сели в парламент, а вся власть осталась у Пашиняна", - напомнила она.

"Они обманули и меня, и других людей, которые ожидали перемен и поверили в эту оппозицию. И когда люди, и так уставшие от всего этого, поняли, что их опять обманули, у них остался единственный путь – уйти. Почти все европейские посольства сейчас закрыты, и единственная страна, куда идет сейчас легальная эмиграция, – это Россия. Самое для меня постыдное – это то, как идет нелегальная эмиграция: в неделю несколько семей платят за каждого члена семьи по $20 тыс за то, чтобы их привезли в Мексику, откуда они убегают в США. В моем окружении есть несколько семей, которые таким путем покинули страну, взяв новорожденных детей", - рассказала Наира Зограбян.

"Я прекрасно помню, какого масштаба была эмиграция в начале 90-х, и то, что происходит сейчас, – это вторая по масштабу волна эмиграции. Ко мне как политику обращается очень много людей, хотят узнать, когда откроются посольства европейских стран, как можно покинуть Армению, есть ли у меня знакомые в России, могу ли я им помочь устроиться в России на работу. Все это, к огромному моему сожалению, факт", - заключила представитель "Процветающей Армении".

Таким образом, сегодня у граждан Армении почти нет стимулов оставаться в стране: пока правительство занято восстановлением армии и вооружением сепаратистов в зоне ответственности российских миротворцев, в стране нет ни возможности нормально зарабатывать, ни безопасно жить. Скорее стоит говорить о том, что уехать из Армении могут далеко не все, потому что эмиграция тоже требует денег. Имей люди возможность покинуть страну бесплатно, возможно, статистика была бы еще более негативной.