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Люди бегут из Армении все больше

Люди бегут из Армении все больше

Согласным открытым статистическим данным, за первые девять месяцев 2021 года из Армении выехало на 103 тыс человек больше, чем въехало. Для Республики Армения с официальным населением в 2,963 млн человек это чрезвычайно тревожный показатель, ведь 103 тыс эмигрантов составляют порядка 3,5% армянских граждан. Иными словами каждый 29-й житель Армении покинул страну с начала года.

Казалось бы, в прошлом году закончилась Карабахская война, а семь месяцев спустя благодаря внеочередным парламентским выборам завершился политический кризис. Начиная с лета, Ереван стал, как минимум, заявлять, что настроен на достижение полноценного мира с Азербайджаном. Почему же эмиграция достигает таких катастрофических для государства масштабов?

Во-первых, необходимо отметить, что часть из 103 тыс – это сепаратисты и незаконные поселенцы, бежавшие в Армению из Карабаха и Зангезура в прошлом году во время и после Отечественной войны Азербайджана. Несмотря на наличие у них армянских паспортов, в Армении для них не нашлось места, поскольку в республике плохо с работой и деньгами даже для местных жителей, и они были вынуждены уехать туда, где работа и деньги еще есть. При этом в статистике они отображаются как эмигрировавшие армянские граждане, без уточнения, что до того они жили на захваченных азербайджанских землях.

Во-вторых, стоит подчеркнуть, что после Карабахской войны у Армении попросту не осталось средств к существованию. Война – это очень дорогое занятие, тем более для небольших и небогатых государств. И так находившаяся в социально-экономическом кризисе республика потратила слишком много финансов на поддержание оккупации земли Азербайджана, в итоге правительству сейчас нечего инвестировать в оживление национальной экономики. Так что вместе с карабахскими армянами республику в течение всего года покидают и жители самой Армении, для которых в республике тоже места сегодня нет.

В-третьих, важно обратить внимание, что власти Армении не отказываются от губительных для страны планов на военный реванш, не хотят закрывать проект карабахского сепаратизма, а наоборот, накачивают зону ответственности российских миротворцев оружием и строят там новые боевые позиции, Ереван ищет спонсоров для перевооружения армянских войск (поскольку своих денег на это у него нет). Из-за этого Армения по-прежнему остается и непривлекательной для иностранных инвестиций, и опасной для проживания. Люди не забыли, как в прошлом году их силой заставляли идти на фронт, и не хотят повторения. Они эмигрируют не только от безденежья, но и от угрозы войны.

Есть и четвертая причина, о ней "Вестник Кавказа" поговорил с оппозиционным политиком, представителем партии "Процветающая Армения" Наирой Зограбян. Экс-парламентарий обратила внимание, что многих вынудили уехать результаты внеочередных выборов в Национальное собрание.

"Результаты выборов не оправдали ожидания очень многих людей, которые ждали смены власти. Эти люди возлагали большие надежды на оппозицию, что та сможет сместить Никола Пашиняна, но что в итоге вышло? Нынешние парламентарии говорили нам, что мы, "Процветающая Армения", не сможем это сделать, а они как более радикальные силы смогут, и потому им надо довериться. Я как политик весной считала, что они могут быть правы, и была одной из тех, кто уговорил Гагика Царукяна согласиться на внеочередные выборы. Но в итоге эти "радикалы" просто взяли свои депутатские мандаты и сели в парламент, а вся власть осталась у Пашиняна", - напомнила она.

"Они обманули и меня, и других людей, которые ожидали перемен и поверили в эту оппозицию. И когда люди, и так уставшие от всего этого, поняли, что их опять обманули, у них остался единственный путь – уйти. Почти все европейские посольства сейчас закрыты, и единственная страна, куда идет сейчас легальная эмиграция, – это Россия. Самое для меня постыдное – это то, как идет нелегальная эмиграция: в неделю несколько семей платят за каждого члена семьи по $20 тыс за то, чтобы их привезли в Мексику, откуда они убегают в США. В моем окружении есть несколько семей, которые таким путем покинули страну, взяв новорожденных детей", - рассказала Наира Зограбян.

"Я прекрасно помню, какого масштаба была эмиграция в начале 90-х, и то, что происходит сейчас, – это вторая по масштабу волна эмиграции. Ко мне как политику обращается очень много людей, хотят узнать, когда откроются посольства европейских стран, как можно покинуть Армению, есть ли у меня знакомые в России, могу ли я им помочь устроиться в России на работу. Все это, к огромному моему сожалению, факт", - заключила представитель "Процветающей Армении".

Таким образом, сегодня у граждан Армении почти нет стимулов оставаться в стране: пока правительство занято восстановлением армии и вооружением сепаратистов в зоне ответственности российских миротворцев, в стране нет ни возможности нормально зарабатывать, ни безопасно жить. Скорее стоит говорить о том, что уехать из Армении могут далеко не все, потому что эмиграция тоже требует денег. Имей люди возможность покинуть страну бесплатно, возможно, статистика была бы еще более негативной.

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