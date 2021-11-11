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На Кубани заработает новая линия по производству моторных масел

На Кубани заработает новая линия по производству моторных масел

В скором времени Армавирское ООО "Альфа хим групп" запустит новую линию по производству синтетических моторных масел, - сообщает Фонд развития промышленности.

Ввод новой линии, в запуск которой компания планирует вложить 27 млн рублей, позволит "Альфа хим групп" увеличить суммарные объемы производства на 10% - производство даст 2,5 тыс т масел в год, - передает "Интерфакс".

Сейчас производственные линии на Кубани выпускают 80-100 т готовой продукции в сутки, но их технологические возможности не могут обеспечить такие объемы упаковки. Новая линия позволит разливать масла в канистры объемом 4 и 5 л, - отмечается в сообщении.

На сегодня треть российского рынка моторных масел – это зарубежная продукция. Запуск новой линии поможет снизить долю импорта, кубанская продукция будет поставляться в торговые сети и дискаунтеры.

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