Ученые КФУ "оцифруют" водные запасы Крыма

Ученые-спелеологи из Крымского федерального университета (КФУ) оценят водную безопасность Крыма, и поможет им в этом трехмерная модель пещеры Красной – реперной точки исследования карстовой составляющей водного баланса полуострова.

Исследователи КФУ уже начали работы по проведению современной цифровой топографической съемки пещеры, интегрированной с трехмерной съъмкой рельефа Долгоруковского массива Крыма, - передает пресс-служба вуза.

Специалисты уже провели порядка 30% работ по съемке пещеры, завершив важнейший этап – создание опорной реперной сети по магистральным ходам и проведение контрольных замеров. Создание трехмерной топокарты крайне важно для понимания процессов формирования воды в пещере, - рассказал старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

"Сейчас пещера Красная – это ключевой объект для создания стационара по водной безопасности Крыма. Наш университет находится в консорциуме с Институтом водных проблем РАН, и для того, чтобы сделать модельные полигоны для исследования водного баланса Крыма, крайне важно найти такой хорошо изученный массив. Пещера даст понимание об объеме массива, что крайне важно для разработки водной безопасности Крыма", – рассказал Самохин, передает "АиФ-Крым".

В ходе экспедиции спелеологи задокументировали новые части пещеры, открыли 50 мходов и выявили точки предполагаемых верхних входов, а дайверы изучили полностью затопленные части пещеры. В научно-исследовательской экспедиции приняли участие более 50 человек из Крыма, Москвы, Уфы, Самары, Смоленска, Красноярска и Перми.

На основе имеющейся реперной съемки будет произведен абрис (схематический план), завершатся работы до конца 2022 года.