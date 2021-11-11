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Обязательная вакцинация пожилых вводится на Кубани

Обязательная вакцинация пожилых вводится на Кубани

Люди в возрасте 60 лет и старше обязаны сделать прививку от коронавируса в Краснодарском крае, такое постановление подписала глава управления Роспотребнадзора по региону Мария Потемкина.

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показателям против коронавирусной инфекции категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - цитирует документ "Интерфакс-Юг".

Помимо пожилых, прививку должны будут сделать сотрудники органов соцобслуживания и МФЦ, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями.

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