Пекин взял под контроль европейские порты

Влияние Китая в большинстве государств-членов НАТО возросло после увеличения числа масштабных китайских программ. Правительство КНР и государственные компании осуществляют сотни проектов в Евразийском регионе в рамках инициативы ”Один пояс - один путь”, старт которой был дан президентом Си Цзиньпином в 2013 году. Modern Diplomacy пишет, что китайское наступление включает в себя покупку и аренду портов в Средиземном море, некоторые из которых используются НАТО. Китай контролирует Пирейский порт в Греции, финансирует дорожные и железнодорожные проекты в Балканских странах и Венгрии.

КНР доминирует в сфере управления мировыми портами. Под его контролем более 50 самых крупных портов в мире, особенно в Европе, что стало возможным благодаря значительным инвестициям. По данным китайской консалтинговой компании Dury, пять крупнейших компаний страны контролируют 18% всех контейнерных перевозок в мире, осуществляемых 20 крупнейшими мировыми операторами.

В 2016 году Пекин создал национальную корпорацию за счет слияния компаний China Ocean Shipping и China Shipping Company. Корпорация China COSCO Shipping Corporation - крупнейшая торговая группа, включающая семь международных дочерних предприятий, а также одноименную компанию по перевозке грузов, известную на весь мир. Корпорация осуществляет широкий спектр коммерческих операций в сфере грузоперевозок.

Три китайские судоходные компании, составляющие конкуренцию не только государствам-членам НАТО, но и другим странам, работают в международных портах. Государственные компании Китая China Merchants Port Holdings, Cosco Group и China Shipping Terminal Development соперничают с тремя глобальными судоходными компаниями и грузоперевозчиками: нидерландской AP Moller Maersk, сингапурской BSA International и гонконгской Hutchison Ports Holdings.

Самое удивительное, что Китай контролирует калифорнийский порт Лонг-Бич, второй по величине контейнерный порт в США. Когда сделка по приобретению порта через корпорацию Cosco Company и дочернее предприятие в Гонконге была одобрена, COSCO Group стала третьей по величине морской транспортной компанией в мире. Она также контролирует тайваньский порт Гаосюн.

Компания COSCO Shipping Ports, крупнейшая китайская государственная корпорация в сфере грузоперевозок, контролирует Пирейский порт в Греции с 2008 года. С тех пор китайские компании расширили свое влияние за счет приобретения долей европейских портов. На данный момент они владеют 35-процентной долей терминала Euromax в Роттердамском порту и 20-процентной долей Порта Антверпен. Китай также намеревается создать терминал для контейнеровозов и грузовых судов в Гамбургском порту.

Китайские государственные компании имеют главные доли в итальянских портах в рамках соглашения об увеличении товарооборота между двумя странами. Особый интерес Пекин проявляет в отношении порта Триест: гигантская корпорация China Communications Construction уже осуществляет там ряд проектов. Еще одна китайская морская компания, действующая в портах стран-членов НАТО, China Merchants (штаб-квартира в Гонконге) ведет переговоры с итальянским правительством по созданию совместного предприятия с целью строительства китайско-итальянского контейнерного терминала в Триесте.

Однако некоторые итальянские чиновники не поддерживают сделку с Китаем. Губернатор Венеции Лука Дзайа выступает против соглашения, поскольку Триестский залив является частью Венецианского залива, а ”предложенная Китаем стратегия управления портом в Триесте - это новая форма колониализма”. Порт Триест стратегически важен для Китая, поскольку соединит страну с европейскими государствами, не имеющими выхода к морю, в частности с Австрией, Венгрией, Чешской Республикой, Словакией и Сербией. Пекин стремится выйти на рынки этих стран посредством своей инициативы ”Один пояс- один путь”, и таким образом порт Триест - важнейший пункт на маршруте нового Шелкового пути, в которой Китай стремится инвестировать.

В свою очередь управление Генуэзского порта согласилось на сделку с гигантской китайской корпорацией China Communications Construction Company.

Президент администрации портового хозяйства Паоло Эмилио Синьорини подтвердил, что ”ведомство работает над созданием совместного с китайской компанией предприятия по управлению главными итальянскими портами”.

Возможно, именно страх китайского доминирования в итальянских портах подтолкнул бывшего госсекретаря США Майка Помпео посетить Италию и Ватикан в конце сентября 2020 года, через несколько недель после того как китайский министр иностранных дел Ван И побывал с визитом в Италии и четырех других европейских государствах. Пекин заинтересовался в четырех итальянских портах после того, как Италия стала первой страной, присоединившейся к китайской инициативе ”Один пояс - один путь”. Страна намерена финансировать порты (два из которых находятся на севере Адриатического моря - Триест и Равенна) в рамках двустороннего соглашения и плана Китая составить конкуренцию другим главным европейским портам.

Китайские компании владеют долями портов в Бельгии, Франции, Греции, Италии, Нидерландах, Германии, обеспечивая таким образом китайское влияние в сфере грузоперевозок в регионе. По оценкам, китайским инвесторам принадлежат 10% акций всех портов в Европе.

В северо-западной Европе торговая компания COSCO добилась серьезного успеха, приобретя терминал в порту Триест и порт Зёбрюгге (второй по величине в Бельгии). США, в свою очередь, ввели санкции в отношении пяти компаний, связанных с китайской корпорацией China Communications Construction в августе 2020 года. По мнению Вашингтона, корпорация задействована в милитаризации Южно-Китайского моря.

Учитывая серьезное китайское присутствие в европейских портах, очевиден страх США, которые пытаются предлагать альтернативные проекты с целью противостоять инициативе ”Один пояс - один путь”. Поскольку многие европейские страны ( и члены НАТО) сотрудничают с Китаем, очевидно, что Китай расширяет свое влияние посредством контроля над европейскими портами. Европейский союз, в частности, Франция и Германия, выразили свое беспокойство итальянскими договоренностями с китайскими компаниями в отношении управления портами, а НАТО, в свою очередь, опасается усиления прямого влияния Китая на стратегически важные порты, расположенные в Средиземном море.