Кремль: Россия прилагает усилия к разрешению кризиса на границе Беларуси и Польши

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин отреагировал на ситуацию с беженцами на границе Польши и Беларуси.

Он отметил, что глава государства обсудил вчера кризис на границе двух стран с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Россия, как и все другие страны, пытается прилагать усилия к разрешению этой ситуации. Президент находится в постоянном контакте со своим белорусским коллегой. И действительно, президент имел вчера телефонный разговор с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель. И тема ситуации на границе была основной во время этих бесед", - приводит слова Пескова РИА Новости.