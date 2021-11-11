Ростов назвали самым бесснежным городом-миллионником России

Среди всех российских городов с населением более миллиона человек самым малоснежным оказался Ростов-на-Дону, - определили эксперты "Яндекс.Погоды", исследовавшие данные за последнее десятилетие.

"Снег в Ростове-на-Дону идет в среднем 47 дней, в последний раз он обычно выпадает в конце марта - начале апреля. Общая толщина снега, выпавшего за сезон, составляет в среднем 46 см. По этому показателю город занимает последнее место среди российских городов-миллионеров", - рассказали авторы исследования, передает "АиФ-Ростов".

Всего за зиму на город ложится около 16 млн "КамАЗов" со снегом, а лежит он всего 46 дней и сходит уже в январе.

Чуть выше Ростова в списке из 15 городов оказались Санкт-Петербург (86 см) и Волгоград (66 см).

Также Ростов и Волгоград отметились самым поздним первым снежным покровом – он появляется здесь не раньше ноября, - говорится в исследовании.