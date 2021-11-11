Рябков прокомментировал призывы Вашингтона к дополнительным поставкам газа в Европу

Россия не собирается наращивать поставки газа в Европу только из-за призывов США, такое мнение озвучил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы выполняем все обязательства по контрактам в этой области, безусловно, предпринимаются, как я понимаю, дополнительные меры по согласованию с партнерами, то есть с потребителями, с покупателями этой продукции для, в том числе, стабилизации рынка", - цитирует дипломата РИА Новости.

В ответ на просьбу прокомментировать призывы Вашингтона к Москве увеличить объемы газовых поставок в Европу, замминистра пояснил, что США везде, где возникает "элемент кризиса или напряженности", видят "российский след", и такие ситуация возникали и будут возникать постоянно.

Рябков напомнил, что Россия сверх подписанных контрактов ничего никому не должна, а согласованные обязательства она соблюдает "безусловно и в полном объеме", так что никаких дополнительных шагов после заявлений Вашингтона Москва предпринимать не собирается.