Книги помогли жительнице Казахстана покинуть тюрьму

В Казахстане осужденной женщине сократили тюремный срок после того, как она прочитала 10 книг, сообщает пресс-служба департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области.

По данным ведомства, в январе был запущен проект "Чтение без границ", суть которого заключается в том, что осужденные могут блеснуть своими знаниями с помощью пересказа или написания эссе по той книге, которую человек прочитал. Успех на экзамене гарантирует заключенным поощрение от специальной комиссии.

Так, заключенная учреждения АК-159/9 Лидия сократила себе срок благодаря участию в проекте. Осужденной на пять лет за уклонение от уплаты налогов удалось сократить срок на три года. Сейчас она уже вышла на свободу.

"Прочитав несколько книг художественной литературы и успешно рассказав их суть, женщина получила поощрение. Прочитав еще несколько, осужденной дали второе поощрение. Прочитав в общем количестве 10 книг и имея два поощрения, Лидия получила условно-досрочное освобождение", —цитирует пресс-служба замначальника учреждения Назира Кадирова.

Стоит отметить, что в настоящее время в проекте "Чтение без границ" принимают участие более 50 заключенных.