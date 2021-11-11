Полиция задерживает протестующих в Ереване

Задержания начались на акции протеста против таможенного контроля, установленного Баку на азербайджанском участке автодороги Герус-Кафан, в Ереване. Об этом пишут СМИ.

В пресс-службе полиции заявили о том, что в участки были доставлены 16 демонстрантов.

Как сообщает Sputnik Армения, задержания продолжаются: на митинге то и дело вспыхивают потасовки между участниками акции и правоохранителями, последние "выдергивают" некоторых протестующий из толпы и уводят в автозаки.