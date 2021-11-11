Подросток оказался под колесами электропоезда на Ставрополье

Молодой человек пострадал в результате несчастного случая в районе железнодорожной станции Подкумок. Прибывшие на место правоохранители установили личность потерпевшего. Им оказался 17-летний житель Минераловодского округа. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Установлено, что причиной полученной им травмы стало нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта.

В настоящее время пострадавший находится в больнице. По факту проводится проверка устанавливаются все обстоятельства случившегося.