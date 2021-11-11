ТОСЭР "Каспийск" за невыполнение требований избавили от десяти резидентов

Власти Дагестана из-за невыполнения минимальных требований по объему капиталовложений и созданию рабочих мест исключили из реестра территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Каспийске в текущем 2021 году десять резидентов, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

В реестре резидентов ТОСЭР "Каспийск" и сейчас находятся лишь 16 предприятий, которые привлекли для реализации своих проектов 357,8 млн рублей инвестиций и создали 300 рабочих мест, - передает "АиФ-Дагестан".

Также в реестр резидентов ТОСЭР в ДагОгнях вошли еще две организации – ООО "Хазар" и ООО "Проект-Строй", первая из которых планирует создать предприятие по производству концентрированных соков, пюре и нектаров, а вторая – запустить производство товарного бетона.

Напомним, статус резидента дает их участникам налоговые льготы и преференции, для этого резидентам ТОСЭР "Каспийск" нужно вложить в производство 5 млн рублей и создать 20 рабочих мест, по ТОСЭР "Дагестанские Огни" эти цифры в два раза меньше.