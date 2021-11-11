Центр реабилитации после COVID-19 будет работать в поликлинике №7 Краснодара

Центр реабилитации после коронавирусной инфекции оборудуют в поликлинике №7 Краснодара, сообщили в пресс-служба краевой администрации.

Сообщается, что в настоящее время в здании медучреждения завершается капремонт – реконструируют 1 и 2 этажи, медицинскую лабораторию и вентиляционные трубы.

Также проводится благоустройство и трехэтажного здания – литера "3" и территории площадью в тысячу квадратных метров.

В министерстве здравоохранения региона уточнили, что служба реабилитации в поликлинике разместится в отдельном крыле, где будут проводить приемы терапевт, пульмонолог, физиотерапевт. Также пациенты смогут пройти консультацию медицинского реабилитолога и комплексное обследование, после чего будет сформирован план лечения.