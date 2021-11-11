Рябков: риски столкновения в Черном море возрастают

Российская сторона встревожена чередой провокаций США и их союзников в Черном море, которые являются попыткой испытать на прочность Москву, заявил в четверг журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отметив, что Россия также констатирует возрастающие риски столкновений в регионе.

Дипломат акцентировал внимание на том, что в Москве, "действительно, встревожены тем, что происходит в Черноморском регионе". "Это непрекращающаяся череда провокаций, которые осуществляют Соединенные Штаты, их союзники по НАТО и некоторые клиенты этих государств в регионе", - сказал он по итогам встречи с внутрифракционной группой замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошева.

"Наша оборона надежна. Мы видим насквозь эти замыслы. Мы готовы давать им отпор", - подчеркнул представитель МИД России.