В России выявили 40,7 тыс новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 40,7 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 40 759 тыс в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 494 (8,6%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 6 240, в Московской области - 2617, в Петербурге - 3 230. В Крыму новых случаев 819, в Ставропольском крае - 511, в Краснодарском крае - 339, в Дагестане - 163, в Кабардино-Балкарии - 137, в Чечне - 116, в Северной Осетии - 104, в Карачаево-Черкесии - 88, в Адыгее - 83, в Ингушетии - 83.

Суточный прирост составил 0,46%, общее число инфицированных в России достигло 8 952 472 человека.

Выписаны за сутки по выздоровлении 33 156 человек, за весь период - 7 687 317 человек.

Умерли за сутки 1 237 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 251 691 человек.