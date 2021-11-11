Под Волгоградом ликвидировали целую плантацию марихуаны

Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из полиции и Росгвардии задержали целую группу наркоторговцев, поставивших на поток выращивание марихуаны, - сообщила пресс-секретарь регионального управления ФСБ Наталья Грязнова.

В Иловлинском районе области в частном доме задержанные в промышленных масштабах выращивали коноплю - на территории участка правоохранители обнаружили 374 куста наркотического зелья.

"Экспертизой установлено, что общая масса изъятых наркотических средств составила 170 кг", - рассказала Грязнова, передает "Интерфакс".

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере, ведется следствие.