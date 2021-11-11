В Астрахани задержали разгромивших парк вандалов

Астраханские полицейские по "горячим" следам задержали юных вандалов, от нечего делать разгромивших парк имени Ленина в Ленинском районе города.

Сообщение в полицию об акте вандализма в парке имени Ленина поступило 7 ноября: местные жители пожаловались на сломанные урны и скамейки, разбитые плафоны фонарей.

Как выяснили следователи, парк пострадал от рук 18-летнего астраханца и его несовершеннолетнего знакомого - хулиганы залезали на столбы, били лампы освещения и ломали скамейки, чтобы скрасить праздный досуг, - передает "АиФ-Астрахань".

Сейчас по данному делу проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение. Совершеннолетний вандал задержан, а с его юным коллегой и его законным представителем сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних городской полиции проводятся профилактические мероприятия.