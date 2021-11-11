Синоптики предупредили москвичей о снежном заряде

Осадки в смешанной фазе будут идти в Москве до 18.00, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Осадки будут идти целый день, с наступлением темного времени суток, где-то после 18 часов, будет перерыв", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Ранее он прогнозировал, что сегодня столбики столичных термометров поднимутся до плюс 3 градусов. Завтра теплее – до плюс девяти, утром пройдет снег "Сегодня снег, дождь, потом опять снежный покров, и опять тепло", - сказал он.