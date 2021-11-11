Благодарный житель Азербайджана встал на колени перед раненым ветераном Отечественной войны (ВИДЕО)

В социальных сетях широко распространилось видео, на котором мужчина встретился с ветераном Отечественной войны Азербайджана.

На нем запечатлено, как ветеран войны на костылях приветствует местных жителей во время Дня Победы. В этот момент из толпы к нему подбегает молодой человек и встал перед ним на колени, чтобы поцеловать его ногу.

Однако ветеран не позволил ему этого сделать. Мужчина встал и выразил слова благодарности.