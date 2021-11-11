Главная » Новости
Азербайджан Иран

Иномарка сбила ребенка на "зебре" в Ставрополе

Иномарка сбила ребенка на &quot;зебре&quot; в Ставрополе

Школьник пострадал в результате аварии на улице Пирогова в Ставрополеб

Как сообщает краевое УГИБДД ГУ МВД России, водитель иномарки сбил школьника переходившего дорогу по переходу. В результате аварии ребенок получил перелом носа и челюсти.

За рулем авто находился местный житель. Мужчина был трезв, злостным нарушителем ПДД не является, отметили в ведомстве.

Сообщается, что в настоящее время по факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

1325 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!