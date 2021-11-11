Иномарка сбила ребенка на "зебре" в Ставрополе

Школьник пострадал в результате аварии на улице Пирогова в Ставрополеб

Как сообщает краевое УГИБДД ГУ МВД России, водитель иномарки сбил школьника переходившего дорогу по переходу. В результате аварии ребенок получил перелом носа и челюсти.

За рулем авто находился местный житель. Мужчина был трезв, злостным нарушителем ПДД не является, отметили в ведомстве.

Сообщается, что в настоящее время по факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.