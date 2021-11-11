Армения готовит людей к новой войне в Карабахе

Накануне была годовщина первого послевоенного дня на Южном Кавказе – 10 ноября 2020 года капитулировавшая Армения прекратила боевые действия и начала выводить войска с территории Азербайджана. Годовщина – время для подведения итогов проделанной за год работы, и накануне об успехах и достижениях отчитывались не только в Москве, Баку и Ереване, но и в Ханкенди. Армянский политик Араик Арутюнян, играющий роль "президента" фейкового режима, созданного Ереваном в Карабахе, в Facebook рассказал о том, чем сейчас занимаются сепаратисты и незаконные поселенцы в зоне ответственности российских миротворцев.

Озвучив все стандартные формулы армянского националистического реваншизма о необходимости вечного отторжения Карабаха от Азербайджана, актер Арутюнян изложил дальнейшие планы сепаратистов и их ереванских хозяев по послевоенному миростроительству. Миростроительство в данном случае правильнее взять в кавычки, поскольку перечисленные армянским политиком "работы, выполняемые в данный момент с целью укрепления режима прекращения огня… и для решения других проблем, связанных с безопасностью," прямо указывают на подготовку к новой войне.

Прежде всего Арутюнян сообщил, что "изменения, вносимые в закон "Об оружии", расширят спектр возможностей приобретения оружия". Слово "закон" здесь не должно вводить в заблуждение: на территории Азербайджана в зоне ответственности российских миротворцев сейчас нет представителей легитимной власти, соответственно, любые "законы" являются лишь реквизитом исполняемой для внешнего мира политической постановки Еревана "Карабах". Сепаратисты и незаконные поселенцы не могут ничего себе легально разрешить или запретить, в отсутствие азербайджанских госструктур в Ханкенди и вокруг него царит безвластие.

Важна сама информация, что Ереван распорядился вооружить как можно большее число оставшихся в зоне ответственности российских миротворцев людей. Оставшиеся от армянских оккупационных сил незаконные боевые формирования, пребывающие там в нарушение трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года, и так вооружены, причем оружие им продолжает контрабандой завозиться из Армении по Лачинскому коридору. Из сообщения Араика Аратюняна напрашивается вывод, что Карабах уже настолько насыщен оружием, что перед реваншистами стоит теперь задача не завезти туда вооружение взамен уничтоженного, а раздать его людям.

Это первый показатель того, каким видят сепаратисты и их хозяева мирное будущее региона: если Ереван вместо того, чтобы хотя бы не мешать Баку интегрировать карабахских армян в многонациональное азербайджанское общество, раздает оружие, значит, мирное будущее ему не нужно, ему нужна новая война. Что бы ни говорил режим премьер-министра Никола Пашиняна о стремлении Армении к миру, на деле он накачивает зону ответственности российских миротворцев вооружениями, цель у чего может быть только одна – боевые действия против азербайджанской армии и мирных граждан Азербайджана. "Расширение спектра возможностей приобретения оружия" – это создание ополчения и добровольческих отрядов, то есть мобилизация населения и подготовка его к войне.

Причем Ереван и его актеры в Ханкенди этого даже не скрывают, о чем можно судить по следующему сообщению Араика Арутюняна: "За этот год был проделан значительный объем работ по укреплению передовой линии и обеспечению надлежащего выполнения функций Армии обороны". Здесь уже никаких намеков, а прямая констатация факта: незаконные боевые формирования в зоне ответственности миротворцев в течение года строили новую линию военных укреплений. То есть пока Азербайджан занимался возрождением разрушенных десятилетиями оккупации районов, проводил туда свет, газ, воду, строил объекты гражданской и транспортной инфраструктуры, создавал условия для возвращения домой изгнанного в 90-х населения, Армения строила лишь новые боевые позиции взамен уничтоженных старых.

Здесь важно подчеркнуть, в чем смысл контрабанды оружия в Карабах. Тяжелую военную технику, которую невозможно замаскировать под гражданский транспорт, Армения провозить по Лачинскому коридору не может, так как ее тут же заметят азербайджанские военные. Зато она может завозить стрелковое оружие, боеприпасы для оставшихся в зоне ответственности российских миротворцев армянских артиллерийских орудий и небольшие беспилотники в разобранном виде. Ни о каких "Искандерах", "Смерчах" и "Эльбрусах" речи не идет – но они и не нужны. Когда Армения решит, что готова к новой войне с Азербайджаном, задача вооруженным сепаратистам в Карабахе будет поставлена простая: спровоцировать боевые действия, чтобы дать повод армянским войскам вновь вторгнуться на азербайджанскую землю. А у армянских войск "Искандеры", "Смерчи" и "Эльбрусы" для ударов по мирным городам Азербайджана как раз есть.

Если оружия у сепаратистов и незаконных боевых формирований не будет, голыми руками спровоцировать масштабные боевые действия они не смогут. Если же оружия будет в избытке, зона ответственности российских миротворцев сначала превратится в очаг террористической активности, поскольку вооруженные группы начнут делать вылазки в соседние азербайджанские села и города, а затем взорвется новой войной против территориальной целостности Азербайджана. И тут нет оснований не доверять актеру Араику Арутюняну, открыто сообщившему, что люди в Карабахе вооружаются, а боевые позиции укрепляются. Баку возрождает мир, однако Ереван реанимирует войну.