Протестующие националисты устроили потасовку с полицейскими в Ереване

Акция протеста проходит сегодня утром у здания правительства в Ереване, об этом пишут армянские СМИ.

В ней участвуют депутаты от националистического блока "Армения", лидером которого является зачинщик нагорно-карабахского конфликта Роберт Кочарян, - Гегам Манукян, Анна Григорян и Тадевос Аветисян, а также их сторонники.

Как сообщает Sputnik Армения, в какой-то момент демонстранты решили подойти вплотную к зданию правительства, однако правоохранители не позволили им сделать это, в результате началась небольшая давка, вылившаяся в потасовку.

После этого митингующие попробовали перекрыть движение на площади Республики, но полицейские выдавили их с проезжей части.

Демонстранты выступают против установления Баку таможенного контроля на азербайджанском участке трассы Герус-Кафан.