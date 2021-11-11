Пашинян рассказал о таможенных постах на азербайджанском участке дороги Герус-Кафан

Азербайджан намерен ввести таможенный контроль на трассе Герус-Кафан, поэтому Армения будет пользоваться альтернативной дорогой, которая практически достроена. Такое заявление сделал премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства Армении.

Как сообщает Sputnik Армения, накануне Баку неофициально предупредил, что с полуночи азербайджанская сторона будет проводить таможенный и паспортный контроль грузовых и пассажиров из Армении, с августа эта практика применяется в отношении грузовиков из Ирана.

"Азербайджан хочет установить таможенный контроль на участке Эйвазлы-Чайзами на своей территории", - уточнил Пашинян.

Глава правительства пояснил, что автодорога Кафан-Агвани-Татев, на протяжении десятков лет находившаяся в нерабочем состоянии, теперь почти полностью готова.

"Я ездил по этой дороге и могу засвидетельствовать, что построена качественная дорога. Осталось только благоустроить ее для проезда машин с прицепом. В течение минувшей ночи по этой дороге в Кафан проехало около ста машин, в том числе иранских", - рассказал премьер, добавив, что время в пути до Еревана до Кафана не изменилось.

Пашинян уточнил, что дополнительно ремонтируется участок Араздейен-Герус, улучшаются дороги в отдельные села, работы планируется завершить в максимально сжатые сроки.

Премьер-министр указал, что армянская сторона в случае необходимости также установит пункты таможенного и паспортного контроля на дороге Герус-Кафан.