Астраханские браконьеры "наловили" осетрины на 10 миллионов

Астраханские пограничники задержали на берегу реки Гандурино в Астраханской области двоих браконьеров – они были задержаны с поличным во время выгрузки из лодки 75 осетров, - сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области.

"Незаконно добытую рыбу выгружали из маломерного судна типа "Пластик" под руль-мотором "Ямаха-225" в мотороллер. Было обнаружено семь мешков с 75 экземплярами осетровых общим весом около 200 кг - ущерб, причиненный рыбным запасам, превысил 10 млн рублей", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Незаконно добытые биоресурсы, лодка и мотороллер изъяты, в отношении задержанных проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.