Жителя Дагестана осудили за пропаганду экстремизма

В Буйнакске вынесли приговор жителю населенного пункта Верхнее Казанище Гаруну Нурутдинову, которого обвиняли в публичных призывах к экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба республиканского УФСБ.

Нурутдинов разместил в соцсетях видеоматериалы, содержащие призывы к экстремизму. Его деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ и ЦПЭ МВД по Дагестану. Преступник полностью признал свою вину.

Суд Буйнакска признал мужчину виновным по части 2 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности") и приговорил его к двум годам лишения свободы условно.