Главная » Новости
Азербайджан Иран

Вакцинация от COVID-19 обогатит студентов Краснодара

Вакцинация от COVID-19 обогатит студентов Краснодара

Ректор Кубанского госуниверситета решил денежно поощрить студентов, прошедших полную вакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба вуза.

"Обеспечить выплату материальной поддержки в размере тысячи рублей каждому полностью вакцинированному до 12 ноября студенту. Для получения материальной поддержки обучающемуся необходимо обратиться с заявлением в деканат факультета", - сказано в сообщении.

Помимо этого, привитые студенты будут освобождены от занятий в день вакцинации и на следующий день.

1030 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!