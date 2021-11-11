Вакцинация от COVID-19 обогатит студентов Краснодара

Ректор Кубанского госуниверситета решил денежно поощрить студентов, прошедших полную вакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба вуза.

"Обеспечить выплату материальной поддержки в размере тысячи рублей каждому полностью вакцинированному до 12 ноября студенту. Для получения материальной поддержки обучающемуся необходимо обратиться с заявлением в деканат факультета", - сказано в сообщении.

Помимо этого, привитые студенты будут освобождены от занятий в день вакцинации и на следующий день.