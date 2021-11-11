В горы Кубани придут настоящие морозы

Уже нынешней ночью в Краснодарском крае резко похолодает, а в предгорных районах возможен мокрый снег, - сообщили сегодня в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сегодня в регионе будет переменная облачность, вечером и ночью в предгорных районах и горах прогнозируют мокрый снег с последующим налипанием. Будет ветрено – скорость ветра составит 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, а в восточной половине края опустится до -10. В горах еще холоднее: от -7 до -12, - передает портал Юга.ру.

В Краснодаре сегодня без осадков. Днем будет 6-8 тепла, а ночью столбики термометров опустятся до -4. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

На Черноморском побережье на участке от Джубги до Магри местами пройдет небольшой дождь, ветер усилится до 9-14 м/с, с порывами до 15-17 м/с, а в Новороссийске он будет дуть со скоростью 18-23 м/с. Воздух прогреется до 5-10 тепла, а на юге - до 13 со знаком плюс.