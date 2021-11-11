Нелегальную букмекерскую контору ликвидировали во Владикавказе
Полицейские ликвидировали нелегальное заведение для азартных игр во Владикавказе, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.
Во время оперативных мероприятий был обнаружен факт незаконных организации и проведения азартных игр по интернету.
"Помещение, в котором незаконно функционировала букмекерская контора, располагалось на ул. Кирова", - уточнили в управлении.
По итогам его обследования было найдено и изъято 47 единиц техники, включая моноблоки, системные блоки, телевизоры и ресиверы, а также документы и деньги, которые направлены на экспертизу.
Сейчас реализуются мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления, выясняется сумма незаконно полученного дохода.
В действиях организаторов усматриваются признаки преступления по ст. 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр".