Бердымухамедов показал умение стрелять из оружия

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов расписался на расстрелянной мишени, сообщает туркменский государственный телеканал "Altyn Asyr".

Свои навыки меткой стрельбы из огнестрельного оружия он продемонстрировал во время приезда в один из районов под Ашхабадом, где он проверял работу по созданию хозяйственного управления военных и силовых ведомств.

Отмечается, что туркменский лидер посетил тир, где несколько раз выстрелил из пистолета по мишени. После этого Бердымухамедов расписался на мишени и подчеркнул, что занятия военно-прикладными видами спорта являются необходимым требованием для всего личного состава.

Стоит добавить, что все пули президента попали в центр.