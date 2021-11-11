В "Нафтогазе" рассказали о "преимуществах" ГТС Украины

У нового трубопровода "Северный поток - 2" есть "крупный изъян", из-за которого он сильно "уступает" газотранспортной системе (ГТС), - написал в статье для портала NV.ua глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"У нас на основных маршрутах идет не одна труба, а несколько, и поэтому есть резерв, в отличие от того же "Северного потока - 2", где резервные трубы просто отсутствуют. Оператор регулярно следит за состоянием нашей ГТС и даже может производить ремонт на отдельных участках, не останавливая весь трубопровод", - утверждает Витренко, передает РИА Новости.

Также ГТС Украины "выигрывает" у "Северного потока - 2" за счет своего расположения и возможностей транспортировки, - уверен Витренко.