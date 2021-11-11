Два брата-строителя убили хозяина и бригадира в Казахстане

Родные братья убили владельца частного дома и руководителя строительной бригады в частном доме в Караганде, о преступлении рассказали в полиции.

Мужчины 34 и 39 лет хотели похитить крупную сумму денег, которая, по их мнению, была у хозяина дома, который находился в Кировском районе Караганды.

Четвертого ноября в 11.30 рабочие, которые должны были возводить пристройку во дворе, решили атаковать бригадира и хозяина, который был один в доме: семью на новое место он еще не перевез.

Так как братья работали неофициально, то они не боялись правоохранителей, ведь их удостоверения личности нигде не были зафиксированы. В итоге злоумышленники зарезали хозяина и бригадира.

В доме в этот момент клеила обои другая работница, которая никогда раньше не видела убийц. Они стали требовать, чтобы она рассказала, где находятся деньги, однако женщине ничего не было известно об их местонахождении.

Обыскав дом, братья ничего не нашли. Оставив свидетельницу в живых, они угнали машину хозяина дома и скрылись, после чего клейщица обоев вызвала полицию.

В результате объявленного плана "Перехват" на трассе Караганда - Темиртау подозреваемых остановили и задержали, открыто уголовное дело по ст.99 УК РК "Убийство". Суд избрал для них меру пресечения в форме заключения под стражу, передает patriotnews.kz.