В России могут отменить строительство ВСМ Москва-Петербург - СМИ

Российское правительство может отложить или вовсе отменить строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, - пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

РЖД порекомендовали "дополнительно проработать" ряд вопросов с учетом позиций вице-премьера Марата Хуснуллина, помощника президента Игоря Левитина и Минфина касательно проекта по строительству ВСМ, который нужно вновь оценить "с учетом поручений президента РФ Владимира Путина, принимая во внимание перспективы развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна", - передает "Интерфакс".

Наряду с вариантом отказа от строительства ВСМ обсуждается и возможность создания в ближайшей перспективе выделенного грузового хода для движения грузов на этом направлении, - говорят источники издания: на таком варианте настаивают в РЖД. Национальный план модернизации инфраструктуры предполагает достижение провозной способности на этом направлении в 170 млн т к 2025 году и 220 млн т к 2030 году, по итогам минувшего года она составила 145,6 млн т.

Также в поручениях упоминается необходимость "развития железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов с учетом достижения в 2021 году провозной способности и актуализации грузовой базы", - пишет издание.

В то же время сами грузоотправители утверждают, что создание дополнительной грузовой инфраструктуры между Москвой и Петербургом полностью потеряло актуальность после запуска платной автотрассы М11 "Нева".

Напомним, строительство ВСМ, оцененное в 1,4-1,7 трлн рублей, позволит сократить время поездки между столицами до 2 часов 15 минут, его планировалось завершить в 2027 году.