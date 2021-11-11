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Сторонников ИГИЛ задержали в Стамбуле

Сторонников ИГИЛ задержали в Стамбуле

В Стамбуле проведена операция по задержанию участников запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, сообщает турецкий телеканал NTV.

В результате проведенных в 11 районах города рейдов сотрудники управления по борьбе с терроризмом задержали девять иностранных граждан, которые ранее принимали участие в различных вооруженных конфликтах.

По данным телеканала, задержанные имели связи с ИГИЛ, а также с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в России).

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