Мурашко сообщил статистику вакцинированных россиян пожилого возраста

Немного больше половины граждан пожилого возраста в России вакцинированы против нового коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на IV Всероссийском форуме "Россия - территория заботы". По его словам, каждый второй человек старшего возраста все еще подвержен риску.

"Все еще каждый второй пожилой гражданин нашей страны рискует своей жизнью, потому что пока не прошел вакцинацию", - сказал глава ведомства.

Ранее сообщалось, что первый компонент вакцины от коронавируса в РФ уже получили более 62 млн человек, это 53% взрослого населения РФ.