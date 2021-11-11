Списки кандидатов на выборах в Киргизии опубликуют в Facebook

Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в Киргизии в целях честного и прозрачного проведения предстоящих парламентских выборов предоставит Facebook списки кандидатов в депутаты, сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Уточняется, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе состоявшейся в Бишкеке встречи главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой с управляющим директором по государственной политике Facebook Джорджом Ченом.

"По итогам встречи стороны договорились, что ЦИК предоставит Facebook списки всех зарегистрированных политических партий и кандидатов по одномандатным округам, участвующих в предстоящих парламентских выборах для того, чтобы в рамках своей политики идентифицировать пользователей путем документального подтверждения личности, приводит сообщение ТАСС.

По словам Шайлдабековой эта мера позволит мониторить информационное поле в соцсетях. "Это даст нам больше возможности принимать меры по чистоте информационной ситуации выборов", - сказала она.