Сенат Казахстана одобрил изменения в соглашении о "Байтереке"

Верхняя палата парламента Казахстана сегодня ратифицировала протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение Казахстана и России о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года.

"Протокол корректирует ключевые условия соглашения по финансовым обязательствам, а также перераспределение доли и обязанностей в совместном предприятии. В соответствии с ним АО "Байтерек" освобождается от кредитных обязательств путем конвертации бюджетного кредита в его уставный капитал и сможет продолжить реализацию межгосударственного проекта", - говорится в заключении комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената, передает ТАСС.

После процедуры конвертации доля участия казахстанской стороны в совместном предприятии увеличится до 99%, - пояснил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

"Также в протокол включены обязательства российской стороны по обеспечению комплекса "Байтерек" пусками ракеты-носителя "Союз-5" до 2036 года", - отметил Мусин.

Напомним, сам протокол был подписан в Москве в октябре 2020 года. После ратификации парламентом протокол к соглашению о создании комплекса поступит на подпись президенту Казахстана.