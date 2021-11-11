Главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры в Париже

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Париж провел встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Такое сообщение опубликовано на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В нем говорится, что в переговорах принимали участие Брис Рокфейль (сопредседатель МГ ОБСЕ от Франции), Эндрю Шефер (США) и Игорь Ховаев (РФ), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

"На встрече стороны обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с учетом новых реалий в регионе", - пояснили в МИД АР.

В ходе переговоров Джейхун Байрамов довел до внимания противоположной стороны позицию Баку по постконфликтной ситуации.