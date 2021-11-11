Турецкие власти не причастны к доставке мигрантов в Беларусь – МИД Турции

Власти Турции отвергают обвинения в причастности к перевозке мигрантов в Беларусь, - заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре со своим польским коллегой Збигневом Рау.

"Главы МИД Турции и Польши провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию с незаконной миграцией на польско-белорусской границе. Наш министр передал польской стороне свое огорчение тем, что несмотря на то, что Турция не является стороной проблемы, ее пытаются сделать таковой. Он отверг несостоятельные обвинения в адрес Турции и авиакомпании Turkish Airlines по этому вопросу", - сообщил источник, передает РИА Новости.

Турция готова принять техническую комиссию Польши для проведения инспекции в рамках кризиса с мигрантами, - добавил Чавушоглу.